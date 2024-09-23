Когда вы покупаете кофеварку для того, чтобы каждое утро пить вкусный кофе, вы и не задумываетесь о том, что она требует немало ухода. И пренебрегать им точно не стоит, пишет "Филижанка".

Интересно Как подготовить лилии к зиме: простые шаги, о которых нельзя забыть

Почему кофемашины ломаются

Вы можете купить самую лучшую и самую дорогую модель кофемашины и использовать только дистиллированную или родниковую воду. Но если вы хоть изредка таки используете технику, когда-то обязательно наступит день, что ваша любимая кофеварка подаст сигнал декальцинации.

В для того, чтобы избежать этой проблемы, нельзя забывать о регулярной чистке, уборки накипи и соблюдения условий использования прибора.

Зачем проводить декальцинацию?

Декальцинация – это процесс чистки кофеварки от накипи, который образуется из-за взаимодействия ионов воды. И в этом процессе точно нуждается каждая кофеварка!

Поэтому когда нужно чистить кофеварку? Вы поймете это, когда ваш кофе изменит вкус. Если у напитка появился странный, неприятный запах, вкус изменился в худшую сторону, тогда знайте – что уже пропущен период, когда нужно было все чистить.



Кофеварку нужно чистить регулярно / Фото Pexels

Но, к счастью, большинство современных машин сами подают сигнал об очистке.

Как правильно почистить кофеварку

Многие любят использовать народные средства для очистки своих приборов, и здесь нужно действовать осторожнее: если не хотите испортить кофеварку, лучше не экспериментировать лишний раз и не использовать кока-колу, уксус и другие популярные методы.

Лучше всего для очистки подойдет профессиональное специальное средство, и если возможности его получить нет, тогда можно использовать лимонную кислоту, и здесь главное, придерживаться правильных пропорций. На один литр воды должно приходиться не более, как 10 граммов кислоты.