Для того, чтобы не навредить растению, нужно не просто знать, что оно нуждается в обрезке и подготовке к зиме, но и провести эти процессы вовремя. И опытные садоводы никогда не пропускают осенний уход за лилиями, пишет Agromarket.

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Подкормка

После того, как растение уже отцветает, его нужно как следует подкормить удобрениями. В садовых центрах вы можете найти очень широкий выбор уже готовых подкормок, которые будут отличаться и по составу, и по времени, когда их нужно использовать, и по видам растений.

Выбирать нужно те, которые предназначены именно для лилий и тех их сортов, растущих в вашем саду. Подкормка цветов осенью также существенно отличается от того, что нужно проводить весной. Осенняя подкормка нужна прежде всего для того, чтобы восстановить силы растений после цветения и подготовить их к холодному зимнему периоду.

Выкапывание и укрытие

Большая часть сортов лилий относится к достаточно морозостойким типам растений. Впрочем, нужно также уточнять, к какому виду гибридной формы принадлежит растение. В зависимости от климата, их или выкапывают, или же просто укрывают.



Лилии нужно выкапывать или укрывать / Фото Pexels

Если зима обещает быть не очень морозной и снежной, растение отлично перезимует в почве. Но перед этим растение все же нужно выкопать, чтобы отделить "деток" от материнского клубня. После этого растения нужно снова закопать в грунт для дальнейшей зимовки.

Какие есть варианты укрытия для цветов

Тигровые лилии и азиатские сорта могут прекрасно перезимовать в открытом грунте. Впрочем, для этого они должны быть посажены на возвышенности, где нет угрозы застоя влаги. А там, где снежный покров небольшой, нужно подготовить дополнительное укрытие для цветов.

Для укрытия подойдет:

опилки;

стружка;

торф;

еловый лапник;

рубероид;

полиэтилен.

Нельзя для укрытия использовать опавшие листья, ведь они могут быть рассадником вредителей и бактерий. Укрывать растения нужно в конце октября или в первой декаде ноября – именно во время выпадения первого снега и начала ночных заморозков.