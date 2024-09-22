Для того, щоб не нашкодити рослині, потрібно не просто знати, що вона потребує обрізки та підготовки до зими, але й провести ці процеси вчасно. І досвідчені садівники ніколи не пропускають осінній догляд за ліліями, пише Agromarket.

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Підживлення

Після того, як рослина вже відцвітає, її потрібно як слід підгодувати добривами. У садових центрах ви можете знайти дуже широкий вибір вже готових підживлень, які будуть відрізнятися і за складом, і за часом, коли їх потрібно використовувати, і за видами рослин.

Обирати потрібно ті, які призначені саме для лілій та тих їхніх сортів, що ростуть у вашому саду. Підживлення квітів восени також суттєво відрізняється від того, що потрібно проводити навесні. Осіння підгодівля потрібна перш за все для того, щоб відновити сили рослин після цвітіння та підготувати їх до холодного зимового періоду.

Викопування та укриття

Більша частина сортів лілій відноситься до досить морозостійких типів рослин. Втім, потрібно також уточнювати, до якого виду гібридної форми належить рослина. Залежно від клімату, їх або викопують, або ж просто вкривають.



Лілії потрібно викопувати або укривати / Фото Pexels

Якщо зима обіцяє бути не дуже морозною та сніжною, рослина відмінно перезимує у ґрунті. Та перед цим рослину все ж потрібно викопати, щоб відділити "діток" від материнської бульби. Після цього рослини потрібно знову закопати в ґрунт для подальшої зимівлі.

Які є варіанти укриття для квітів

Тигрові лілії та азійські сорти можуть чудово перезимувати у відкритому ґрунті. Втім, для цього вони мають бути посаджені на височини, де немає загрози застою вологи. А там, де сніговий покрив невеликий, потрібно підготувати додаткове укриття для квітів.

Для укриття підійде:

тирса;

стружка;

торф;

ялиновий лапник;

руберойд;

поліетилен.

Не можна для укриття використовувати опале листя, адже воно може бути розсадником шкідників та бактерій. Вкривати рослини потрібно наприкінці жовтня чи у першій декаді листопада – саме у час випадання першого снігу та початку нічних заморозків.