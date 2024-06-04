Як випрати шкіряну куртку: основні рекомендації, які треба запам'ятати

Шкіряна куртка вже давно стала невід'ємним елементом гардероба не лише у весняну чи осінню, але й навіть літню пору. Її зручно носити, вона довго прослужить, однак потребує правильного догляду.

Важливо розуміти, що речі зі шкіри, шкірозамінника чи екошкіри є дуже чутливими до механічних впливів. Перш ніж розпочинати прання, треба знати, як за ними правильно доглядати.

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Як доглядати за шкіряною курткою

Шкіряну куртку після дощу треба протерти вологою м’якою тканиною, а потім сухою.

Мокру куртку не можна сушити на сонці. Лише в тих місцях, де постійно циркулює повітря.

У жодному разі шкірянку не можна чистити жорсткою щіткою чи абразивними матеріалами.



Основні рекомендації щодо прання шкіряної куртки / Фото Pexels

Як прати шкіряну куртку в пральній машинці

Суха чистка не завжди допомагає з сильними забруднюванням на шкірі та шкірозаміннику. Часом потрібно річ випрати в пральній машинці. Хтось каже, що шкірянку прати категорично заборонено, втім це можна робити в делікатному режимі, якщо дотримуватись кількох правил.

Перед пранням куртку треба вивернути навиворіт та застібнути ґудзики й блискавки. Оберіть режим – "Делікатне прання", "Ручне прання", "Прання вовни".

У пральну машинку додайте рідкий засіб, який буде призначено для прання речей з вовни.

Порошком прати шкіряну куртку в машинці не рекомендовано, оскільки абразивні часточки в складі порошку можуть пошкодити матеріал.

Оберіть мінімальну температуру і найменше число обертів для віджиму. Після прання виверніть виріб на лицьову сторону та акуратно повісьте на тремпель для висушування.

Після того, як куртка висохне, її треба змастити гліцерином та розім’яти руками, щоб повернути м’якість.

Не кожен виробник розміщує інформацію на ярлику з тим, чи можна прати шкіряну куртку в машинці, тому візьміть до уваги, що річ може значно постраждати.

Як випрати шкіряну куртку руками

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Якщо ж шкіряну куртку руками прати не можна, то перейдемо до ручного догляду. Часом навіть делікатне прання в машинці не замінить ручного догляду.

Наповніть миску водою, температура якої не буде понад 40 градусів. Додайте у воду рідкий засіб для прання та спіньте, тоді влийте 70 грамів столового оцту. Занурте куртку у воду, а тоді м’якою губкою обробіть поверхню.

Кілька разів прополощіть виріб та акуратно відтисніть, викручуючи шкіру. Промокніть куртку паперовим рушником, щоб відійшла волога, повісьте на тремпель та висушуйте в добре провітрюваному місці.