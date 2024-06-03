Щоб речі не тьмяніли і не ставали неприємними на дотик після прання із великою кількістю порошку, потрібно знати один невеликий секрет, який допоможе посилити його дію та зекономити не тільки гроші, але і ваш час.
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Як посилити дію порошку для прання
Для того, щоб результат прання більше ніколи не розчаровував вас, ви можете скористатися кількома простими, але перевіреними і надійними лайфхаками. Важливо знати про них, аби покращити дієвість порошку.
Цукор буде надзвичайно ефективним, і він сприятиме збереженню білосніжного кольору будь-якої тканини. Також він буде корисним під час прання вовняних та шовкових речей у машинці та може захистити їх від деформування та розтягування. Так речі не втратять яскравий колір та не будуть линяти.
Також виявляється, кухонна сіль може творити справжні чудеса із вашим пранням. Вистачить всього однієї столової ложки на барабан, і після того, як порошок змішається із хлоридом натрію, він буде активніше вимиватися з волокон тканини.
Пральний порошок можна посилити / Фото Pexels
Інший засіб, який дуже часто використовують для прання – це нашатирний спирт, який допоможе не зіпсувати кольорові речі. Та для використання вам потрібно підготувати спеціальний розчин – столову ложку нашатирю вам потрібно розвести у 5 літрах води. Після цього ретельно перемішайте, а під час прання до барабана додайте 4 ложки цього розчину. Головне, не використовуйте надто багато продукту, адже це може дати небажаний результат.