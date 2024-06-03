Щоб речі не тьмяніли і не ставали неприємними на дотик після прання із великою кількістю порошку, потрібно знати один невеликий секрет, який допоможе посилити його дію та зекономити не тільки гроші, але і ваш час.

Цікаво Жир і застарілий бруд зникнуть з кухонних рушників: вам знадобиться целофановий пакет

Як посилити дію порошку для прання

Для того, щоб результат прання більше ніколи не розчаровував вас, ви можете скористатися кількома простими, але перевіреними і надійними лайфхаками. Важливо знати про них, аби покращити дієвість порошку.

Цукор буде надзвичайно ефективним, і він сприятиме збереженню білосніжного кольору будь-якої тканини. Також він буде корисним під час прання вовняних та шовкових речей у машинці та може захистити їх від деформування та розтягування. Так речі не втратять яскравий колір та не будуть линяти.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Також виявляється, кухонна сіль може творити справжні чудеса із вашим пранням. Вистачить всього однієї столової ложки на барабан, і після того, як порошок змішається із хлоридом натрію, він буде активніше вимиватися з волокон тканини.



Пральний порошок можна посилити / Фото Pexels

Інший засіб, який дуже часто використовують для прання – це нашатирний спирт, який допоможе не зіпсувати кольорові речі. Та для використання вам потрібно підготувати спеціальний розчин – столову ложку нашатирю вам потрібно розвести у 5 літрах води. Після цього ретельно перемішайте, а під час прання до барабана додайте 4 ложки цього розчину. Головне, не використовуйте надто багато продукту, адже це може дати небажаний результат.