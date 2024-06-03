Чтобы вещи не тускнели и не становились неприятными на ощупь после стирки с большим количеством порошка, нужно знать один небольшой секрет, который поможет усилить его действие и сэкономить не только деньги, но и ваше время.

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Как усилить действие порошка для стирки

Для того, чтобы результат стирки больше никогда не разочаровывал вас, вы можете воспользоваться несколькими простыми, но проверенными и надежными лайфхаками. Важно знать о них, чтобы улучшить действенность порошка.

Сахар будет чрезвычайно эффективным, и он будет способствовать сохранению белого цвета любой ткани. Также он будет полезным при стирке шерстяных и шелковых вещей в машинке и может защитить их от деформирования и растяжения. Так вещи не потеряют яркий цвет и не будут линять.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Также оказывается, поваренная соль может творить настоящие чудеса с вашей стиркой. Хватит всего одной столовой ложки на барабан, и после того, как порошок смешается с хлоридом натрия, он будет активнее вымываться из волокон ткани.



Стиральный порошок можно усилить / Фото Pexels

Другое средство, которое очень часто используют для стирки – это нашатырный спирт, который поможет не испортить цветные вещи. Но для использования вам нужно подготовить специальный раствор – столовую ложку нашатыря вам нужно развести в 5 литрах воды. После этого тщательно перемешайте, а во время стирки в барабан добавьте 4 ложки этого раствора. Главное, не используйте слишком много продукта, ведь это может дать нежелательный результат.