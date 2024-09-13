Чи можна прати замшеве взуття: ось що робити, щоб воно завжди було чистим

Натуральна замша – це витончений матеріал, який можна робити взуття надзвичайно зручним завдяки своїй незвичній оксамитовій текстурі. Втім, цей матеріал легко забруднюється і не так легко чиститься.

Замшеве взуття може виглядати восени дуже ефектно, але у дощову погоду воно може дуже легко забруднитися, і тоді вимагатиме ретельного догляду. Для того, щоб носити такі черевики не один сезон, вам потрібно розібратися, як ж правильно їх чистити.

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Як правильно чистити замшу?

Чимало людей не можуть розібратися з цим питанням: чи краще чистити матеріал вручну, чи не заморочуватися і закинути черевики у пральну машину? Що ж, тут відповідь проста: для замші контакт з водою максимально небажаний, тож варіант з пральною машиною відпадає відразу.

Але як же тоді чистити черевики? Перш за все, потрібно підготувати взуття до очищення: стерти увесь пил спеціальною щіткою чи сухою губкою для посуду. Поверхня черевиків має бути сухою, адже інакше ви можете не очистити взуття, а тільки більше йому нашкодити.

Після цього ви можете оновити замшеве взуття піною, яка призначена для чищення замші. Якщо вона у вас є, потрібно просто нанести її на забруднені ділянки та акуратно розподілити. А після того, як стече кілька хвилин, заберіть залишки засобу фланелевою серветкою, або ж просто почекайте, поки взуття просохне.



Замшу треба чистити дуже обережно / Фото Pexels

Але якщо спеціальної піни для замші у вас немає, не біда – ви можете скористатися звичайним мильним розчином. Але для нього потрібно використати не мило, а порошок разом з нашатирним спиртом.

Вам потрібно простежити, щоб усі гранули порошку добре розчинилися у теплій воді, а після цього почніть додавати у неї спирт – у співвідношенні 1:5. Акуратно губкою пройдіться по забруднених ділянках, а другий раз пройдіться вже губкою з чистою водою. Намагайтеся не мочити виріб повністю, а після цього дайте йому просохнути на повітрі. Ніколи не сушіть взуття феном – це призведе до псування замші.