Можно ли стирать замшевую обувь: вот что делать, чтобы она всегда была чистой

Натуральная замша – это изящный материал, который можно делать обувь чрезвычайно удобной благодаря своей необычной бархатистой текстуре. Впрочем, этот материал легко загрязняется и не так легко чистится.

Замшевая обувь может выглядеть осенью очень эффектно, но в дождливую погоду она может очень легко испачкаться, и тогда потребует тщательного ухода. Для того, чтобы носить такие ботинки не один сезон, вам нужно разобраться, как же правильно их чистить.

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Как правильно чистить замшу?

Многие не могут разобраться с этим вопросом: лучше чистить материал вручную, или не заморачиваться и забросить ботинки в стиральную машину? Что ж, здесь ответ прост: для замши контакт с водой максимально нежелателен, поэтому вариант со стиральной машиной отпадает сразу.

Но как же тогда чистить ботинки? Прежде всего, нужно подготовить обувь к очистке: стереть всю пыль специальной щеткой или сухой губкой для посуды. Поверхность ботинок должна быть сухой, ведь иначе вы можете не очистить обувь, а только больше ей навредить.

После этого вы можете обновить замшевую обувь пеной, которая предназначена для чистки замши. Если она у вас есть, нужно просто нанести ее на загрязненные участки и аккуратно распределить. А после того, как стечет несколько минут, уберите остатки средства фланелевой салфеткой, или же просто подождите, пока обувь просохнет.



Замшу надо чистить очень осторожно / Фото Pexels

Но если специальной пены для замши у вас нет, не беда – вы можете воспользоваться обычным мыльным раствором. Но для него нужно использовать не мыло, а порошок вместе с нашатырным спиртом.

Вам нужно проследить, чтобы все гранулы порошка хорошо растворились в теплой воде, а после этого начните добавлять в нее спирт – в соотношении 1:5. Аккуратно губкой пройдитесь по загрязненным участкам, а второй раз пройдитесь уже губкой с чистой водой. Старайтесь не мочить изделие полностью, а после этого дайте ему просохнуть на воздухе. Никогда не сушите обувь феном – это приведет к порче замши.