Зима – это всегда непростой сезон, но нужно также и подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. І Советы 24 подобрали список вещей, которые нужно иметь дома еще до наступления зимы.

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Бытовые вещи

Первое, чем нужно запастись на зиму, это свечи, спички, батарейки и лампочки, фонари. Кроме того, в доме всегда должны быть мусорные пакеты и вещи для приготовления пищи – фольга, пергамент, полиэтиленовая пленка.

Еще одна важная вещь, о которой лучше позаботиться заранее – это повербанк с быстрой зарядкой, ведь он может пригодиться на случай отключения света. Кроме того, стоит позаботиться о электрочайник и электроплиту – в случае отсутствия газа они помогут вам приготовить пищу.

Термобелье и теплая одежда

Для того, чтобы не мерзнуть осенью и зимой, нужно заранее подыскать качественное термобелье, которое подойдет также и для ношения дома. Также стоит найти теплые одеяла и домашнюю одежду. Предпочтение здесь следует отдавать натуральным материалам, и вместо синтетики обратить внимание на шерсть и хлопок, которые гораздо лучше сохраняют тепло.



Дома должна быть теплая одежда / Фото Pexels

Лекарства

Позаботиться нужно также и о том, чтобы в доме была хорошо укомплектована аптечка. Если кто-то из членов семьи имеет хронические заболевания, нужно приобрести все лекарства, чтобы их хватило на длительное время. Также не помешает запастись противовирусными, противоаллергическими и успокаивающими средствами, леденцами от боли в горле и тому подобное.

Вещи для утепления

Обратите внимание на уровень утепления вашего дома. Если вы займетесь этим заранее, это позволит зимой удержать тепло в квартире. Обычно для утепления домов используют минеральную вату, пенополистирол и другие строительные материалы для теплоизоляции.

Еда и вода

В доме должны быть запасы воды на случай ее отключения – и питьевой, и технической. Кроме того, стоит также запастись консервацией и бакалеей: закупить запасы растительного масла, круп, макарон, сахара и муки.