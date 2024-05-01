Страсна п'ятниця вважається найбільш жалобним та скорботним днем усього тижня перед Великоднем, адже саме цього дня християни згадують про засудження та смерть та хресні страждання Ісуса Христа. Поради 24 розповідають, чи можна цього дня садити картоплю на городі.

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Чи можна працювати на городі у Страсну п'ятницю

Церква не встановлює жодних заборон щодо того, чи можна працювати на городі перед Великоднем. Втім, все ж християнам радять присвятити цей тиждень більш духовним справам, щоб не забувати про його важливість.

Та якщо городні справи виявляться терміновими, їх все ж можна провести. Загалом ж церква вважає, що краще буде утриматися від городніх робіт цього дня. Якраз до Страсної п'ятниці радять завершити усі роботи на городі.

Тобто у Чистий четвер та Страсну п'ятницю бажано вже не працювати на городі. Не рекомендують ним займатися і у Велику суботу. Натомість цей день ви можете присвятити хатнім справам.

Та священники вважають, що займатися городом можна у випадку, якщо це приносить вам радість та не приносить сварок у родині. Про те, що у Страсну п'ятницю не можна садити картоплю, свідчать також народні повір'я. Не варто садити городину і у Вербну неділю.



У страсну п'ятницю не можна садити картоплю / Фото Pexels

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Вважається, що у цей день не можна братися за важку роботу по дому – наприклад, проводити прибирання, вишивати, шити, а також працювати у городі та в саду. Рекомендують усі хатні справи завершити напередодні, а саме у Чистий четвер.

Не радять також вживати у їжу м'ясо, яйця та молочні продукти, а також пити алкоголь. У Страсну п'ятницю також категорично заборонено веселитися, розважатися та сміятися. Чимало людей присвячують цей день приготуванню великодньої випічки, проте церква радить завершити це в Чистий четвер.