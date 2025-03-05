Здавна відомо, що калина має досить потужну енергетику, і тому до посадки її біля дому радять ставитися з обережністю, повідомляє 24 Канал. А вирубувати її взагалі заборонено – можна притягнути на себе чимало негараздів.

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Чому не можна рубати калину біля хати?

Українці здавна ставилися до калини з великою повагою: вважалося, що не тільки рубати її не можна, а й топтати ягоди. Та особливо важкі, неприємні наслідки начебто можна було зустріти, якщо зрубати калину, що росте біля хати.

Цей кущ має досить сильну енергетику, і якщо власники вирішать його зрубати, це неодмінно накличе у їхнє життя негаразди та шкоду, що можуть стосуватися майна чи господарів.

Виявляється, зрубана калина може призвести також і до подружніх сварок та сімейних конфліктів. Тож езотерики попереджають, що краще не рубати калину, а дозволити їй рости на ділянці й далі.

Та заборона стосується не тільки зрубування куща, але й ламання гілок – якщо це зробить жінка, що живе у домі, біля якого росте калина, її можуть покинути через деякий час. У фольклорі України калина оспівується майже як священна рослина, що символізує ніжність, жіноче начало та період жіночої плідності.



Калину біля дому не можна рубати / Фото Pexels

І зрубування, як вірили предки, могло призвести до негативних наслідків.

Чому не можна садити калину біля дому?

Через надмірну енергетику калини, на жаль, вона може привабити до вашої оселі не тільки щастя, достаток та злагоду, але й сварки, негаразди, лихо та хвороби. Саме через це не радять висаджувати її біля дому, а натомість знайти для неї місце на межі ділянки – там вона буде захищати оселю від злих духів та пристріту.

Якщо ж вже на подвір'ї росте калина, можна поряд висадити кілька інших кущів, що можуть зменшити енергетику калини, а саме смородину, глід, шипшину чи малину.