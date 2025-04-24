Чи можна садити декоративну вербу біля будинку: це треба знати

З вербою вже давно пов’язано чимало вірувань та прикмет, тому більшість людей вагаються, чи садити декоративну вербу біля дому, чи все ж таки краще цього уникнути. Посадка цього дерева має переваги й недоліки.

Загалом верба є невибагливою й догляді й добре росте на вологих кислих ґрунтах, пише 24 Канал. Чимало декоративної верби висаджують в ландшафтному дизайні, а от вербовим листям навіть годують кіз чи кроликів, якщо вони є в господарстві.

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Певним недоліком верби є те, що вона сильно розростається, тому її час від часу треба обрізати. Окрім того, на вербі заводиться садовий паразит попелиця, яка може легко перейти на інші рослини.



Садити вербу можна, але з обережністю / Фото Pexels

Чи можна садити вербу біля будинку

Ще наші пращури вірили в те, що дерево є скорбним, тому намагалися не садити його біля будинку, щоб не призвести до смерті когось з близьких. Якщо ж все ж таки хочеться посадити дерево, тоді це варто зробити в саду чи біля воріт.

До речі, прикмети існують не тільки про березу. Раніше ми пояснювали, чи можна садити біля дому барвінок.

Кажуть, що якщо верба росте біля воріт, то може захищати будинок й вбирати в себе все негативне. Якщо верба буде рости в правильному місці, то допоможе легше пережити погані моменти в родині й поверне здатність тверезо мислити. Дехто навіть каже, що дерево здатне зберегти мир та гармонію в сім’ї.