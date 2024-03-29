Ви цього точно не знали: чи можна висаджувати декоративну вербу біля будинку

Посадка верби має переваги та недоліки. Серед сильних сторін цього дерева є його невибагливість. Верба невимоглива до догляду і добре росте на кислих вологих ґрунтах.

Буде цікаво Пахучий символ Японії, який має свої таємниці: дізнайтеся, чи можна садити сакуру біля хати

Особливості верби

Існує понад 300 видів верби. Часто для оформлення ділянок використовують вербу ламку, вербу сітчасту чи вербу сахалінську. Біля водойм часто садять білу плакучу вербу.

Багато видів верби успішно застосовують в ландшафтному дизайні. Також це дерево має своє застосування в господарстві. Зокрема, гнучкі прути верби добре підходять для виготовлення опорних конструкцій або паркану. Окрім цього, вербове листя – прекрасна їжа для кроликів чи кіз. Пасічникам вона також корисна, адже є визнаним весняним медоносом.

Недоліками цього дерева вважають сильне розростання. Тому його треба періодично обрізати. Також на вербі часто заводиться попелиця – небезпечний садовий паразит, який може легко перейти й на інші рослини.



Верба може прикрасити ваш сад / Фото Unsplash

Чи можна садити вербу на ділянці

Існує повір'я, що верба – дерево скорботи. Мовляв, її близькість до будинку може спричинити смерть когось із мешканців. Розв'язати проблему легко – просто розмістіть дерево в глибині саду або біля воріт.

Ба більше, вербу бажано посадити саме біля воріт, щоб захистити свій будинок, адже її відносять до дерев, які поглинають все негативне. Однак будьте обережні: коли запас негативної енергетики вичерпається, за повір'ями, верба може взятися за витягування позитивної, і людина відчує спустошення.

Зарадити цьому можна, просто не висаджуючи її поруч із житлом. Верба, яка росте в правильному місці, є джерелом умиротворення, що допомагає легше перенести горе, погасити спалахи гніву і повернути здатність міркувати тверезо. Ще одна особливість цього дерева – збереження миру і гармонії в сім'ї.