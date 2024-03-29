Вы этого точно не знали: можно ли высаживать декоративную иву возле дома

Посадка ивы имеет преимущества и недостатки. Среди сильных сторон этого дерева является его неприхотливость. Ива нетребовательна к уходу и хорошо растет на кислых влажных почвах.

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Особенности ивы

Существует более 300 видов ивы. Часто для оформления участков используют иву ломкую, иву сетчатую или иву сахалинскую. Возле водоемов часто сажают белую плакучую иву.

Многие виды ивы успешно применяют в ландшафтном дизайне. Также это дерево имеет свое применение в хозяйстве. В частности, гибкие прутья ивы хорошо подходят для изготовления опорных конструкций или забора. Кроме этого, ивовые листья – прекрасная пища для кроликов или коз. Пасечникам она также полезна, ведь является признанным весенним медоносом.

Недостатками этого дерева считают сильное разрастание. Поэтому его надо периодически обрезать. Также на иве часто заводится тля – опасный садовый паразит, который может легко перейти и на другие растения.



Ива может украсить ваш сад / Фото Unsplash

Можно ли сажать иву на участке

Существует поверье, что ива – дерево скорби. Мол, ее близость к дому может привести к смерти кого-то из жителей. Решить проблему легко – просто разместите дерево в глубине сада или возле ворот.

Более того, иву желательно посадить именно у ворот, чтобы защитить свой дом, ведь ее относят к деревьям, которые поглощают все негативное. Однако будьте осторожны: когда запас негативной энергетики иссякнет, по поверьям, ива может взяться за вытягивание позитивной, и человек почувствует опустошение.

Помочь этому можно, просто не высаживая ее рядом с жильем. Ива, которая растет в правильном месте, является источником умиротворения, что помогает легче перенести горе, погасить вспышки гнева и вернуть способность рассуждать трезво. Еще одна особенность этого дерева – сохранение мира и гармонии в семье.