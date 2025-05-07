Липа – це дерево, яке не тільки може дати затишок та затінок у вашому дворі, але й оточене різними прикметами, повідомляє 24 Канал. Тож якщо ви хочете посадити липу, варто переконатися, що ви знаєте про них.

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Чи можна садити липу біля дому?

Деревина липи здавна цінується для різних виробів та будівель, часто з липи також виготовляють музичні інструменти. Окрім того, липу часто садять біля дому і пасічники, адже липовий мед вважається одним з найкращих.

Та це не єдина користь, яку можна отримати від липового дерева, що росте на ділянці – ріс у тому, що в листі дерева міститься чимало корисних мікроелементів, і восени з опалим листям у ґрунт потрапляє кальцій. Він може добре впливати на структуру ґрунту, і згодом рослини на ньому ростимуть краще.

Варто пам'ятати також і про те, що липа – це дерево, в тіні якого чудово ростимуть різні чагарники. Наприклад, у її коренях можна посадити папороть, примулу, копитняк, півонії, фіалки та купину.



Липу можна садити біля дому / Фото Pexels

Липа – це також дерево, що вирізняється не тільки красою, але й корисними лікувальними властивостями. Чимало людей називають липу справжньою домашньою аптекою, адже з липового цвіту можна приготувати і настої, і відвари, і чай. Дуже часто липу використовують для покращення сну, загального самопочуття та зняття стресу.

До речі, все ж є чимало рослин, які не варто садити біля оселі. Раніше ми вже розповідали, чому не можна садити біля дому тую.

Чимало народів асоціюють липу з мудрістю, силою, миром. Дерево вважають символом Богородиці, а деякі ставляться до неї навіть як до священної рослини. За традицією під липою люди збиралися для обговорення важливих справ, укладання договорів чи просто для відпочинку та спілкування.

Вірили. що вона може приносити людям щастя, захищати від злих сил та навіть притягувати кохання. Тож якщо ви хочете притягнути у дім добробут та гармонію, тоді точно варто висадити поряд липу.