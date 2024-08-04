Посаджені весною огірки вже незабаром перестануть плодоносити, втім цьогорічне літо доволі тепле, тож без вагань можна здійснити ще одну посадку та отримати подвійну вигоду. Ви зможете продовжити термін плодоношення й будете мати надалі свіжі огірки. Окрім того, овочі будуть давати плоди до середини осені.

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Важлива умова: нове посадження треба тримати подалі від старих грядок з огірками.

Що треба, щоб посадити огірки у серпні

Це досить простий та перевірений спосіб. Все, що треба зробити – це поставити посів насіння чи розсади огірків у поліетиленові пакети. Приготуйте щільний поліетиленовий пакет місткістю до 50 літрів. На дні зробіть кілька отворів, насипте туди скошену траву, яка почне пріти в купі та замініть компостом. Після цього додайте трохи гною та 1/3 мішка землі.



Огірки будуть плодоносити до середини осені / Фото Pexels

Усередині посадіть насіння чи розсаду огірків та підлийте, щоб рослина прижилася. До сходів пакет треба закрити, щоб створити всередині тепличний ефект. Вже коли рослина почне рости, підсипайте в мішок землю, щоб з’явилося додаткове коріння в стеблі, за допомогою якого огірок отримає більше води та корисних елементів.