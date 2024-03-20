Папороть – це зелена рослина, що має велике листя, і вона може створювати відчуття затишку та релаксу. Втім, іноді папороть є не найкращим варіантом для дому. Тож варто пошукати для неї інше місце.

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Загроза забруднення будівлі

Одна з основних причин, чому не варто садити папороть біля дому – це загрозу забруднення будівлі. Коли ця рослина буде рости поряд із стінами чи дахом вашої хати, це листя може зберігати воду, і це призводить до вологості та пошкодження обшивки чи покрівлі дому.

Внаслідок цього у вас можуть виникнути проблеми з появою плісняви, надто великою вологістю та навіть пошкодженням структури будівлі.

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А якщо будівля має старий та пошкоджений фундамент, краще взагалі забути про те, щоб садити папороть поряд, адже коріння цієї рослини може бути досить великим та швидко розширюватися, і зрештою це створить тиск на фундамент і спричинить його пошкодження.



Папороть не варто садити біля дому / Фото Pexels

Як обрати найкраще місце для вирощування папороті

На жаль, є певні обмеження щодо місць, де варто вирощувати папороть, та кілька порад допоможуть уникнути проблем, що пов'язані із ростом її неподалік від будинку.

Папороть потребує досить великої кількості світла для нормального і ефективного росту. Тож краще обрати відкриту місцину, де вона матиме доступ до великої кількості природного освітлення. Втім, потрібно також уникати та потрапляння прямих сонячних променів на папороть, адже від цього вона може постраждати.

Також намагайтеся уникати місць з надмірною вологістю. Ви можете бути здивовані, адже папороть – це вологолюбна рослина, та надто велика кількість води може призвести до пошкодження листя та розвитку хвороб. Тож у місці, де росте папороть, потрібно забезпечити нормальний обмін повітря та вентиляцію.