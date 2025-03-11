Ніколи не робіть цього у ліжку: накличете на себе нещастя й біду

Спальня – це дуже важлива енергетично кімната, тож народні прикмети дуже часто стосуються дій, які не можна тут робити. І деякі з них зовсім неочевидні для пересічної людини.

Народні прикмети стверджують, що на двох подушках спати точно не можна, повідомляє 24 Канал. Начебто така дія точно вплине на життя, стосунки чи навіть долю людини.

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Скільки подушок має бути на ліжку?

Прикмети кажуть, що на одну людину завжди має бути одна подушка, а ось спати на двох – це помилка, яка може мати досить прикрі наслідки. Езотерики пов'язують спання на двох подушках з різними забобонами: один з найбільш популярних стверджує, що так людина може прогнати романтику зі свого життя. Начебто так самотня людина з двома подушками на ліжку дає сигнал всесвіту про те, що партнер їй не потрібний.

А ось дитина, яка спатиме на двох подушках, начебто може вирости невпевненою у собі та матиме складнощі з прийняттям рішень. Натомість літні люди, що використовують дві подушки, ризикують розчаруватися у житті – бо друга подушка нагадує про самотність.



Спати на двох подушках не варто / Фото Pexels

Якщо ж на двох подушках спить одружений чоловік – це точно призведе до непередбачуваних та неприємних витрат. Заміжнім жінкам порушення заборони загрожує хворобою когось з членів людини чи сваркою.

До речі, накликати нещастя в дім може не тільки подушка, але й старий віник, якщо його викинути неправильно.

Але також існує й інша прикмета – якщо хтось з подружжя їде у справах, прибирати другу подушку з ліжка нізащо не можна – інакше можна накликати зради на родину. Але спати на ній не варто – езотерики радять використовувати тільки свою.

Чи можна викидати подушку?

Прикмети стверджують, що навіть якщо подушка зносилася, і її потрібно замінити, викидати її не можна. Вона є свідком снів, кошмарів, сліз та безсонних ночей – а значить, зберігає у собі відбиток людини та її енергетику.

Якщо викинути подушку, недоброзичливці начебто можуть використати її для накладання пристріту.