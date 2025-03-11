Никогда не делайте этого в постели: накличете на себя несчастье и беду

Спальня – это очень важная энергетически комната, поэтому народные приметы очень часто касаются действий, которые нельзя здесь делать. И некоторые из них совсем неочевидны для обычного человека.

Народные приметы утверждают, что на двух подушках спать точно нельзя, сообщает 24 Канал. Вроде бы такое действие точно повлияет на жизнь, отношения или даже судьбу человека.

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Сколько подушек должно быть на кровати?

Приметы говорят, что на одного человека всегда должна быть одна подушка, а вот спать на двух – это ошибка, которая может иметь довольно неприятные последствия. Эзотерики связывают сон на двух подушках с различными суевериями: один из наиболее популярных утверждает, что так человек может прогнать романтику из своей жизни. Вроде бы так одинокий человек с двумя подушками на кровати дает сигнал вселенной о том, что партнер ему не нужен.

А вот ребенок, который будет спать на двух подушках, вроде бы может вырасти неуверенным в себе и будет иметь сложности с принятием решений. Зато пожилые люди, использующие две подушки, рискуют разочароваться в жизни – потому что вторая подушка напоминает об одиночестве.



Спать на двух подушках не стоит / Фото Pexels

Если же на двух подушках спит женатый человек – это точно приведет к непредсказуемым и неприятным расходам. Замужним женщинам нарушение запрета грозит болезнью кого-то из членов человека или ссорой.

Кстати, навлечь несчастье в дом может не только подушка, но и старый веник, если его выбросить неправильно.

Но также существует и другая примета – если кто-то из супругов уезжает по делам, убирать вторую подушку с кровати ни за что нельзя – иначе можно навлечь измены на семью. Но спать на ней не стоит – эзотерики советуют использовать только свою.

Можно ли выбрасывать подушку?

Приметы утверждают, что даже если подушка износилась, и ее нужно заменить, выбрасывать ее нельзя. Она является свидетелем снов, кошмаров, слез и бессонных ночей – а значит, хранит в себе отпечаток человека и его энергетику.

Если выбросить подушку, недоброжелатели якобы могут использовать ее для наложения сглаза.