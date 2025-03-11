Проблема плесени в ванной заключается не только в том, что она портит общий вид комнаты, но и в том, что она достаточно опасна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому разбираться с ней нужно сразу же после того, как заметите неприятные зеленые или серые пятна в ванной.

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Отсутствие вентиляции

Вероятно, это одна из наиболее распространенных причин, через которую в ванную комнату пробирается плесень. Если не использовать вытяжной вентилятор, в воздухе, на стенах и плитке будет оставаться влага, которая в конце концов станет идеальной средой для развития плесени.

Если вам кажется, что ваш вентилятор не полностью справляется со своей работой, старайтесь оставлять дверь открытой после того, как принимаете душ, чтобы влажный воздух вышел из ванной.

Текущие краны,

Подтекание воды из крана может казаться маленькой, неважной проблемой, что совсем не влияет на плесень, но это не так. Если трубы под умывальником или внутри стен не герметичны, из них свободно будет вытекать вода, образуя лишнюю влагу, а вы этого даже не заметите.



Кран, протекающий, может вызвать появление плесени / Фото Pexels

Кстати, ранее мы рассказывали, как почистить налет с крана, чтобы он начал отпадать сам.

Недостаточное количество уборки

Конечно, уборка ванной – это далеко не любимая задача большинства людей. Но если ее не чистить регулярно, тогда не стоит и удивляться, что в ней появилось много плесени.

Накопление органических веществ в ванной действует как источник пищи для различных микробов, позволяя им процветать после того, как они появляются из-за избытка влаги.

Вот несколько вредных привычек, которых точно стоит остерегаться:

отсутствие мытья поверхностей в ванной комнате;

вы не стираете коврик для ванной, шторку для душа и остальной текстиль;

вы используете мыло или другие продукты, оставляющие следы;

вы используете жесткие химические средства для чистки, что портят поверхности в ванной.

Проблемы с затиркой и плиткой

Неправильно выровнена плитка или недостаточно хорошо использована затирка могут образовывать щели, где вода и органика попадут в "ловушку" и в конце концов способствовать развитию плесени.

Оставляете вещи мокрыми

Если вы обычно оставляете влажные полотенца смятыми на полу, или позволяете ванной и плитке стоять мокрыми, вы создаете благоприятную среду для плесени.

Старайтесь вытирать плитку после душа, отделять шторку и коврик после использования, а также тщательно сушить мокрые полотенца.