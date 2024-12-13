Чи можна в п’ятницю 13 грудня стригти волосся: відверта й правдива відповідь

Цифра 13 та ще й у п’ятницю чомусь давно лякає багатьох людей. Більшість вірять в те, що в цей день стаються погані події, тож намагаються уникнути поїздок, вирішення важливих справ, підписання договорів тощо. Чимало дівчат цікавляться тим, чи можна стригти волосся в цей день, тож далі розповімо, що про це думають езотерики.

П’ятниця 13-го вважається небезпечним днем, пише 24 Канал. У 2024 році ця дата нас застала востаннє у грудні. Згідно з прикметами, у цей день стається багато поганих подій, тож експерти з астрології теж радять бути обережними в цей час.

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Якщо від великих подій ми ще можемо себе зберегти, то як діяти, коли ви запланували стрижку в п’ятницю 13-го, але не задумалися раніше про дату?

Чи можна стригти волосся в п’ятницю 13 грудня

Щоб бути відвертими, з погляду здоров’я волосся чи впливу на те, як воно буде рости й вплине на ваше життя, то день та дата не мають жодного стосунку, якщо не враховувати фази Місяця. Всі страхи базуються лише на забобонах та повір’ях. Реальних фактів того, що стрижка в цей день призведе до нещасть – немає.



Волосся в п'ятницю 13 грудня стригти можна / Фото Pexels

Тому всі дівчата, які мають сьогодні стрижки в перукарні можуть сміливо йти й не боятися, що це якимось чином погано вплине на їхнє життя, чи думати про те, що ножиці "відстрижуть" їхню хорошу енергетику чи заберуть фінансове благополуччя.

Однак є люди, які сильно вірять в прикмети. Щоб не картати себе за те, що ви підстриглися в такий не досить приємний день згідно з езотерикою, то просто перенесіть свій запис на інший день, щоб не боятися й не чекати поганих змін.

Хоча навіть скептикам фахівці кажуть, що в цифрі 13 – немає нічого поганого. Число 1 – це знак лідера, переможця й успішної людини, а число 3 відповідає за багатство. Якщо ці цифри з’єднати, вийде цифра 4, яка символізує успіх.