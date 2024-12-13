У багатьох культурах п'ятниця 13 вважається містичним, негативним і чи не проклятим днем, повідомляє 24 Канал. Зазвичай люди намагаються уникати планування важливих зустрічей на це число. Та чи можна займатися хатніми справами?

Цікаво Ці прикраси мають бути на ялинці: вони привернуть удачу та щастя на прийдешній рік

Коли з'явилися забобони про п'ятницю 13?

Історія цієї неприємної дати тягнеться аж з епохи Середньовіччя. Число 13 – це так звана чортова дюжина, а за старих часів вважали, що саме в цю дати чаклуни та відьми збираються на шабаші.

І в християнстві також вистачає негативних трактувань дати, тож з нею намагаються бути обережними. Варто згадати про кілька забобонів про п'ятницю 13. Вважається, що цей день приносить невдачу та таїть небезпеку, і помилитися в таку дату набагато простіше, що призведе до прийняття зовсім неправильного рішення.

Що не можна робити в п'ятницю 13:

влаштовуватися на нову роботу;

переїжджати на нове місце;

починати нові проєкти;

надто сильно веселитися.



Про п'ятницю 13 є багато прикмет / Фото Pexels

Чи можна прибирати в п'ятницю 13?

Коротка відповідь на це запитання проста – ні. Ворожки та езотерики не радять прибирати навіть просто у п'ятницю, навіть без містичної та небезпечної дати. Цей день тижня взагалі не підходить для нових починань. Мовляв, набагато краще було б не розпочинати нові справи, а навпаки, завершувати старі.

Інакше з усе може затягуватися та не приносити позитивного результату. В п'ятницю 13 краще не виносити сміття з дому та не торкатися дуже цінних предметів у оселі. Набагато краще буде відкласти прибирання до суботи – начебто цей день енергетично підходить для цього заняття набагато краще.