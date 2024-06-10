На щастя чи на біду: яку енергетику притягує кактус до квартири

Кактус через свою невибагливість швидко набув популярність і зараз цю рослину можна знайти чи не в кожному домі. Та чи справді варто його купувати, чи краще зупинити вибір на менш колючій культурі?

Доглядати за кактусами – це одне задоволення, і іноді ці рослини можуть також потішити незвичним цвітінням. Втім, далеко не всі знають, що ця рослина притягує до дому не найкращу енергетику.

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Попри те, що кактуси нешкідливі, а деякі види рослини навіть використовують, як антибактеріальний засіб, колючки цієї рослини можуть притягнути негативну енергетику до оселі і зіпсувати життя і господарю, і господині.

Які є прикмети про кактус у домі

Кактуси найкраще залишати біля дому, а не всередині – тоді вони можуть притягувати удачу до будинку. Також у такому випадку рослина допоможе віддалити від вас людей, які приходять у дім із поганими намірами. Здатен кактус і на захист від токсичних людей.

Можна їх тримати в офісі – біля комп'ютера і телевізора, вони так допомагатимуть концентруватися на роботі.



Кактуси можуть притягувати різну енергетику / Фото Pexels

Втім, не бракує і негативних прикмет щодо кактусів:

подарувати кактус – до зіпсованих стосунків із людиною;

чоловікам не варто тримати кактус у домі, адже тоді їх супроводжуватимуть біди та негаразди;

не варто купувати кактуси і незаміжнім дівчатам, адже вони можуть призвести до проблем в особистому житті.

Втім, є один вид кактусів, який все ж можна тримати у домі, і це – Клематиси. Вони цвітуть, а значить є безпечними. Існує навіть прикмета про те, що якщо після покупки він швидко зацвітає у домі – чекайте удачі та швидкого щастя.