На счастье или на беду: какую энергетику притягивает кактус в квартиру

Кактус из-за своей неприхотливости быстро приобрел популярность и сейчас это растение можно найти чуть ли не в каждом доме. Но действительно ли стоит его покупать, или лучше остановить выбор на менее колючей культуре?

Ухаживать за кактусами – это одно удовольствие, и иногда эти растения могут также порадовать необычным цветением. Впрочем, далеко не все знают, что это растение притягивает в дом не лучшую энергетику.

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Несмотря на то, что кактусы безвредны, а некоторые виды растения даже используют, как антибактериальное средство, колючки этого растения могут притянуть негативную энергетику в дом и испортить жизнь и хозяину, и хозяйке.

Какие есть приметы про кактус в доме

Кактусы лучше всего оставлять возле дома, а не внутри – тогда они могут притягивать удачу в дом. Также в таком случае растение поможет отдалить от вас людей, которые приходят в дом с плохими намерениями. Способен кактус и на защиту от токсичных людей.

Можно их держать в офисе – возле компьютера и телевизора, они так будут помогать концентрироваться на работе.



Кактусы могут притягивать разную энергетику / Фото Pexels

Впрочем, хватает и негативных примет относительно кактусов:

подарить кактус – к испорченным отношениям с человеком;

мужчинам не стоит держать кактус в доме, ведь тогда их будут сопровождать беды и проблемы;

не стоит покупать кактусы и незамужним девушкам, ведь они могут привести к проблемам в личной жизни.

Впрочем, есть один вид кактусов, который все же можно держать в доме, и это – Клематисы. Они цветут, а значит являются безопасными. Существует даже примета о том, что если после покупки он быстро зацветает в доме – ждите удачи и быстрого счастья.