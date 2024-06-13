Краса монстери не викликає сумнівів. Втім, навколо цієї рослини витає чимало суперечливих прикмет та забобонів. Деякі з них стверджують, що монстера приносить удачу, а інші мають зовсім протилежне значення.

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Як монстера впливає на людину

Існує думка щодо того, що монстера може бути небезпечною для здоров'я людей, проте це не так. Вона не шкодить навіть тим людям, які мають алергію. А міфи про отруйність рослини також значно перебільшені – в тканинах листя дійсно є голчасті утворення, і при потраплянні соку може виникнути печіння. Втім, це дуже малоймовірно.

Реакція можлива тільки при дуже тісному контакті з листям – наприклад, якщо ви розітрете листок і потім потрете очі, або ж розжуєте його.



Монстера може бути дуже ефектною / Фото Pexels

Прикмети про монстеру в домі

Можливо, поява великої кількості забобонів і прикмет пов'язана саме із назвою рослини, адже вона нагадує добре відоме усім слово "монстр", яке аж ніяк не асоціюється із безпекою та удачею.

Втім, вистачає і позитивних уявлень про монстеру. Наприклад, деякі вірять, що вона вбирає в себе негативну енергію і, переробляючи її, випромінює позитивну. А в країнах Азії монстера взагалі вважається оберегом житла. Чимало людей переконані, що вона може захистити від злих сил, запобігти розвитку хвороб та навіть принести довголіття.

Втім, не рекомендують заводити монстеру вдома незаміжнім дівчатам, адже вона начебто може впливати на ауру людини та погіршити особисті стосунки.