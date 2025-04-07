Чи можна їсти пророслу картоплю: про це знають одиниці

Картопля є одним з найпопулярніших овочів у кожній оселі. Більшість з нас купляють на зиму один чи кілька мішків з бульбами, та якщо все не встигає з’їдатися, то вже навесні картопля проростає. Ми все ще продовжуємо її споживати, але чи можна так робити – читайте далі.

У картоплі містяться глікоалкалоїди, які є безпечними в невеликій кількості та не впливають погано на організм людини жодним чином, пише 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Чи можна їсти пророслу картоплю

Під час проростання картоплі глікоалкалоїди такі як соланін і чаконін – збільшуються. Через це існує ризик, що споживання пророслої картоплі призведе до того, що ми з’їмо занадто багато цих сполук. При надмірній кількості вони стають токсичними.

Серед можливих побічних ефектів може бути низький артеріальний тиск, головний біль та прискорений пульс.



Пророслу картоплю їсти не рекомендовано / Фото Pexels

Викидати пророслу картоплю треба не всю. Тут важливо звернути увагу на колір овочів й темні плями на поверхні. Велика кількість глікоалкалоїдів накопичується в області пагонів та вічок картоплі. Якщо їх виросло багато, то їсти таку картоплю – ризиковано.

У кінці квітня – на початку травня вже можна садити картоплю, тож у нашому матеріалі ми розповіли про найкращі сорти.

Картоплю із зеленими плямами їсти не можна, а от паростки й вічки можна відрізати на 1 сантиметр, щоб позбутися глікоалкалоїдів. Однак цей спосіб все одно не є цілком безпечним, тому від такої картоплі все ж таки краще позбутися.