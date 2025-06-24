Чи можна їсти крупи, в яких завелися жучки: цікава відповідь та спосіб їх вивести

Навіть якщо ви ідеально стежите за чистотою у своєму домі, і особливо на кухні, певно, принаймні кілька разів у вас траплялися ситуації, коли ви бачили неприємних маленьких жучків у банках з крупами.

Найчастіше у різних крупах можна побачити таких собі борошняних жучків – або ж їх також називають борошняними хрущаками, повідомляє 24 Канал. І чимало людей цікавить питання, як вивести їх зі своєї кухні. А також – чи потрібно викидати крупи, у яких побували шкідники?

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Звідки у борошні та крупах беруться жучки?

Борошняний жучок – це дуже маленька комаха з невеликим видовженим тілом червоно-коричневого кольору. З боків жучок має надкрила, і завдяки своїм розмірам він може проникнути навіть у найменший отвір – зокрема й у банках із крупами та пакетах з борошном.

Зазвичай личинки цих жуків потрапляють у дім разом з купленою крупою, борошном, сухофруктами та спеціями з магазину. А з личинки за сприятливих умов з'являється комаха, яка може досить швидко розмножуватися.

Чи можна їсти крупи, де були жучки?

Самі собою жучки не несуть загрози здоров'ю. Втім, крупи та борошно навіть після просіювання комах не радять їсти – річ у тому, що у їжі можуть залишитися токсичні продукти життєдіяльності комах, і вони часто стають причиною алергічних реакцій.

Та викидати крупи теж необов'язково – як варіант, їх можна використати як корм для птахів. Або ж, якщо у вас є просіяний рис, можна поставити його у шафу – навіщо це робити, ми вже розповідали раніше.



Жучків у крупах можна вивести / Фото Pexels

Як позбутися жучків у крупах та борошні?

Для того, аби позбутися комах, варто діяти швидко – що більша їхня популяція, то складніше буде вивести їх повністю. Передусім потрібно провести ретельну ревізію усього на кухні, аби виявити, де ще можуть бути жучки.

Усі заражені продукти радять викидати разом з пакуванням – навіть одна річ у відрі для сміття дасть жучкам можливість вибратися на волю та залишитися у вас на кухні. А ось продукти, які не здаються вам зараженими, варто обробити: борошно та крупи розкладіть та деко та годину тримайте у розігрітій до 60 градусів духовці. Як варіант, можна проморозити крупи на балконі взимку.

Полиці у шафі потрібно також обробити спеціальним розчином. Якщо ви не хочете використовувати покупні засоби, можна взяти розчин господарського мила, або ж розчин оцту – на літр води потрібно додати столову ложку засобу.

Але для того, аби жучки знову не з'явилися на вашій кухні, потрібно також вдатися до простої профілактики. Борошняні жуки не люблять деякі запахи, тому прямо у банку з крупою можна покласти кілька суцвіть сушеної гвоздики, лавровий лист чи часник.