Що буде, якщо залишити зарядку в розетці без телефону: є нюанси

Сучасне життя складно уявити без телефона, тому частенько ми забираємо його із зарядки, та користуємося ним, поки зарядний пристрій увімкнений в розетці. Що стається в цей момент і чи є це небезпечним – розповідаємо в матеріалі.

Залишений зарядний блок в розетці – дуже поширена практика, пише 24 Канал. Втім фахівці наголошують, що залишати зарядний пристрій є порушенням правил техніки безпеки.

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Чому не можна залишати зарядку в розетці без телефону

Безневинна звичка залишати зарядку в розетці не лише є небезпечною, але й збільшує витрати за електроенергію. Нерідко причиною пожежі в домі є коротке замикання, яке може спровокувати саме зарядка. Щоб відбулося замикання, потрібен лише короткий стрибок напруги чи несправність зарядного пристрою.

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Особливо небезпечно залишати зарядний пристрій в розетці під час грози, тому за цим треба ретельно слідкувати.

Зарядка підключена до розетки все одно споживає енергію, хоч і незначну. Наприкінці місяця в комунальних платіжках різницю буде відчути важко, але якщо вдома живе багато людей, то споживання буде вищим.



Витягайте зарядний пристрій після користування з розетки / Фото Pexels

Якщо вдома є маленькі діти чи домашні улюбленці, то пристрій завжди треба витягати з розетки. У пасивному режимі зарядка становить загрозу для дитини, які часто беруть все до рота, а от кішка чи собака може зарядний шнур перегризти. На виході сила струму становить близько 2А, а напруга – 5 Вольт.

Зверніть увагу й на те, що якщо зарядний пристрій залишається гарячим після витягання телефону, то це може вказувати на його несправність чи проблеми з електричною мережею.

До слова, холодильник влітку потребує регулярного догляду. Більше про це розповіли в матеріалі.

Термін зарядного блоку складає 6 років. Та якщо зарядка постійно підключена до розетки й нагрівається, то термін служби буде поступово зменшуватися.