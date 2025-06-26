Что будет, если оставить зарядку в розетке без телефона: есть нюансы
- Оставленное зарядное устройство в розетке может быть опасным и увеличивает расход электроэнергии, а также может вызвать короткое замыкание.
- Зарядное устройство следует извлекать из розетки, особенно во время грозы или если дома есть дети или домашние животные, во избежание рисков.
Современную жизнь сложно представить без телефона, поэтому частенько мы забираем его с зарядки, и пользуемся им, пока зарядное устройство включено в розетке. Что происходит в этот момент и является ли это опасным – рассказываем в материале.
Оставленный зарядный блок в розетке – очень распространенная практика, пишет 24 Канал. Впрочем специалисты отмечают, что оставлять зарядное устройство является нарушением правил техники безопасности.
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Почему нельзя оставлять зарядку в розетке без телефона
Невинная привычка оставлять зарядку в розетке не только опасна, но и увеличивает расходы за электроэнергию. Нередко причиной пожара в доме является короткое замыкание, которое может спровоцировать именно зарядка. Чтобы произошло замыкание, нужен только короткий скачок напряжения или неисправность зарядного устройства.
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Особенно опасно оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы, поэтому за этим надо тщательно следить.
Зарядка подключена к розетке все равно потребляет энергию, хоть и незначительную. В конце месяца в коммунальных платежках разницу будет почувствовать трудно, но если дома живет много людей, то потребление будет выше.
Извлекайте зарядное устройство после пользования из розетки / Фото Pexels
Если дома есть маленькие дети или домашние любимцы, то устройство всегда надо извлекать из розетки. В пассивном режиме зарядка представляет угрозу для ребенка, которые часто берут все в рот, а вот кошка или собака может зарядный шнур перегрызть. На выходе сила тока составляет около 2А, а напряжение – 5 Вольт.
Обратите внимание и на то, что если зарядное устройство остается горячим после извлечения телефона, то это может указывать на его неисправность или проблемы с электрической сетью.
К слову, холодильник летом требует регулярного ухода. Больше об этом рассказали в материале.
Срок зарядного блока составляет 6 лет. Но если зарядка постоянно подключена к розетке и нагревается, то срок службы будет постепенно уменьшаться.