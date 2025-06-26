Входные двери оберегают жилье от посторонних, а также от разнообразной негативной энергии, стремящейся проникнуть в дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Good House. И для того, чтобы защитить свой дом, предки придумали немало оберегов.

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Зачем втыкают иглы над дверью дома?

Игла, вколотая в дверь, имеет много значений: это может быть и наведение сглаза, и оберег, защищающий от недругов. Здесь все зависит от того, с какой стороны двери вколота булавка. Если она снаружи – кто-то пытается навести порчу; если игла забита изнутри – это оберег.

Что делать, если снаружи двери нашли иголку:

прежде всего нужно осторожно достать ее из двери, но не голыми руками, а в перчатках;

если руками достать не получается, воспользуйтесь плоскогубцами;

промажьте иглу над огнем, но не в доме;

выбросьте иглу на перекрестке, или закопайте в землю. Тогда почистите дом от негативной энергетики – о том, как это сделать, мы уже рассказывали ранее.



Игла за дверью может быть сглазом / Фото Pexels

Во внутреннюю часть косяка иглы втыкают остриями вверх – чтобы защитить квартиру и ее владельца. Если у вас дома побывает недруг, он не сможет причинить вам зла. Но для того, чтобы защита была максимально действенной, обычно втыкают в косяк 3 иглы острым углом вверх.

Первой иглой нужно обвести все двери вокруг. Воткните ее в косяк и скажите громко эти слова: "Игла, будь на страже моего дома. Сохраняй мой покой и уют! Добрых людей впускай, а злых отгоняй".

Так же нужно воткнуть вторую и третью иглу, каждый раз повторяя наговоры.