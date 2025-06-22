Міф чи реальність: чи правда, що сни з четверга на п'ятницю збуваються
- Віра в пророчі сни з четверга на п'ятницю має історичне коріння, пов'язане з астрологічними та духовними уявленнями.
- Наукового підтвердження про пророчість таких снів немає, але вони можуть бути яскравими та символічними.
Кожен з нас хоча б раз у житті чув про те, що сни, які наснилися з четверга на п'ятницю, є віщими. Це твердження міцно вкорінилося в народній культурі, а багато хто й досі звертає увагу на свої сновидіння саме в ніч із четверга на п'ятницю.
Але чи є у цьому правда – і якщо так, то яка? Секрет дізнався 24 Канал.
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Звідки виникло це твердження
Віра в те, що сни з четверга на п'ятницю мають пророчий характер, має глибоке історичне коріння. У слов'янській традиції кожен день тижня мав "опікуна", тобто астрологічну чи духовну силу. П'ятниця вважалася днем, пов'язаним із планетою Венера, яка уособлює кохання, бажання, емоції й інтуїцію. Саме тому вважалося, що сновидіння в ніч на п'ятницю розкривають потаємні бажання або майбутні події в особистому житті.
Тим часом з погляду психології, сни є відображенням нашого підсвідомого, переживань, страхів, бажань і емоцій. Натомість те, в який саме день ми бачимо сни залежить від багатьох факторів: режиму сну, рівня втоми, або того, що турбує нас у цей період. Навіть кофеїн впливає на роботу мозку під час сну.
Цікаво! Серед психологів побутує думка, що сни в ніч на п'ятницю часто яскраві, емоційні, запам'ятовуються, адже наприкінці робочого тижня мозок починає переключатися з напруги на розслаблення. Ми мимоволі розслабляємося, а підсвідомість активізується.
Наші сновидіння залежать від багатьох факторів / Фото Unsplash
Пророчі сни: правда це чи міф
Наукового підтвердження тому, що саме сни з четверга на п'ятницю обов'язково збуваються, немає. Але:
- вони справді часто яскраві та символічні;
- можуть відображати глибокі бажання та підказки;
- іноді – "збуваються", бо ми самі підсвідомо діємо у напрямку, що відповідає сну.
Якщо сон із четверга на п'ятницю вас зачепив – не ігноруйте його. Запишіть, обміркуйте, пошукайте символи. Але не панікуйте і не сприймайте все буквально. Сон – це не вирок, а підказка.