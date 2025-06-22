Миф или реальность: правда ли, что сны с четверга на пятницу сбываются

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал о том, что сны, которые приснились с четверга на пятницу, являются вещими. Это утверждение прочно укоренилось в народной культуре, а многие до сих пор обращают внимание на свои сновидения именно в ночь с четверга на пятницу.

Но есть ли в этом правда – и если да, то какая? Секрет узнал 24 Канал.

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Откуда возникло это утверждение

Вера в то, что сны с четверга на пятницу имеют пророческий характер, имеет глубокие исторические корни. В славянской традиции каждый день недели имел "опекуна", то есть астрологическую или духовную силу. Пятница считалась днем, связанным с планетой Венера, которая олицетворяет любовь, желание, эмоции и интуицию. Именно поэтому считалось, что сновидения в ночь на пятницу раскрывают сокровенные желания или будущие события в личной жизни.

Между тем с точки зрения психологии, сны являются отражением нашего подсознательного, переживаний, страхов, желаний и эмоций. Зато то, в какой именно день мы видим сны зависит от многих факторов: режима сна, уровня усталости, или того, что беспокоит нас в этот период. Даже кофеин влияет на работу мозга во время сна.

Интересно! Среди психологов бытует мнение, что сны в ночь на пятницу часто яркие, эмоциональные, запоминаются, ведь в конце рабочей недели мозг начинает переключаться с напряжения на расслабление. Мы невольно расслабляемся, а подсознание активизируется.



Наши сновидения зависят от многих факторов / Фото Unsplash

Пророческие сны: правда это или миф

Научного подтверждения тому, что именно сны с четверга на пятницу обязательно сбываются, нет. Но:

они действительно часто яркие и символические;

могут отражать глубокие желания и подсказки;

иногда – "сбываются", потому что мы сами подсознательно действуем в направлении, что соответствует сну.

Если сон с четверга на пятницу вас зацепил – не игнорируйте его. Запишите, обдумайте, поищите символы. Но не паникуйте и не воспринимайте все буквально. Сон – это не приговор, а подсказка.