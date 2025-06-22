Миф или реальность: правда ли, что сны с четверга на пятницу сбываются
- Вера в пророческие сны с четверга на пятницу имеет исторические корни, связана с астрологическими и духовными представлениями.
- Научного подтверждения о пророчности таких снов нет, но они могут быть яркими и символичными.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал о том, что сны, которые приснились с четверга на пятницу, являются вещими. Это утверждение прочно укоренилось в народной культуре, а многие до сих пор обращают внимание на свои сновидения именно в ночь с четверга на пятницу.
Но есть ли в этом правда – и если да, то какая? Секрет узнал 24 Канал.
Смотрите также Почему желудок будит вас голодом чуть ли не каждое утро
Откуда возникло это утверждение
Вера в то, что сны с четверга на пятницу имеют пророческий характер, имеет глубокие исторические корни. В славянской традиции каждый день недели имел "опекуна", то есть астрологическую или духовную силу. Пятница считалась днем, связанным с планетой Венера, которая олицетворяет любовь, желание, эмоции и интуицию. Именно поэтому считалось, что сновидения в ночь на пятницу раскрывают сокровенные желания или будущие события в личной жизни.
Между тем с точки зрения психологии, сны являются отражением нашего подсознательного, переживаний, страхов, желаний и эмоций. Зато то, в какой именно день мы видим сны зависит от многих факторов: режима сна, уровня усталости, или того, что беспокоит нас в этот период. Даже кофеин влияет на работу мозга во время сна.
Интересно! Среди психологов бытует мнение, что сны в ночь на пятницу часто яркие, эмоциональные, запоминаются, ведь в конце рабочей недели мозг начинает переключаться с напряжения на расслабление. Мы невольно расслабляемся, а подсознание активизируется.
Наши сновидения зависят от многих факторов / Фото Unsplash
Пророческие сны: правда это или миф
Научного подтверждения тому, что именно сны с четверга на пятницу обязательно сбываются, нет. Но:
- они действительно часто яркие и символические;
- могут отражать глубокие желания и подсказки;
- иногда – "сбываются", потому что мы сами подсознательно действуем в направлении, что соответствует сну.
Если сон с четверга на пятницу вас зацепил – не игнорируйте его. Запишите, обдумайте, поищите символы. Но не паникуйте и не воспринимайте все буквально. Сон – это не приговор, а подсказка.