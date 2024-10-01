Як позбутися накипу в чайнику: 3 найкращі методи, якими всі користуються

На внутрішніх стінках чайника утворюється накип від води. Біло-жовтий наліт з’являється через жорстку воду, а приготовлені напої мають специфічний запах, тому від накипу треба позбавлятися.

Наліт – це поширена проблема, тож чайники з мінеральними відкладеннями є чи не на кожні кухні, пишуть Поради 24. Низька якість води та постійне користування приладом створюють товстий шар накипу, але його можна легко вивести за допомогою банальних засобів, які є у нас вдома.

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Лимонна кислота

В 1 літрі води розведіть 2 чайні ложки лимонної кислоти та кип’ятіть на вогні 30 хвилин. Після цього треба вилити вміст, а в чайник налити чисту воду та ще раз довести до кипіння. За допомогою цього лайфхака зніметься увесь наліт зі стінок чайника.



Позбутися накипу в чайнику можна досить просто / Фото Pexels

Сода

Наповніть більшу половину чайника водою та додайте всередину 1 столову ложку соди. Воду треба закип’ятити, а потім вимкнути вогонь та залишити вміст всередині на годину, після цього рідину треба злити та промити чайник, щоб позбутися присмаку соду, а тоді ще раз прокип’ятити чисту воду.

Оцет

На 1 літр води вам знадобиться 100 мілілітрів оцту. Поставте чайник на повільний вогонь та кип’ятіть до моменту, поки не побачите, що накип відшаровується. Дайте чайнику з рідиною можливість трохи остигнути, а тоді вилийте вміст та протріть стінки й ще двічі прокип’ятіть чистою водою.