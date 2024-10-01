Как избавиться от накипи в чайнике: 3 лучших метода, которыми все пользуются

На внутренних стенках чайника образуется накипь от воды. Бело-желтый налет появляется из-за жесткой воды, а приготовленные напитки имеют специфический запах, поэтому от накипи надо избавляться.

Налет – это распространенная проблема, поэтому чайники с минеральными отложениями есть чуть ли не на каждой кухне, пишут Porady 24. Низкое качество воды и постоянное пользование прибором создают толстый слой накипи, но его можно легко вывести с помощью банальных средств, которые есть у нас дома.

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Лимонная кислота

В 1 литре воды разведите 2 чайные ложки лимонной кислоты и кипятите на огне 30 минут. После этого надо вылить содержимое, а в чайник налить чистую воду и еще раз довести до кипения. С помощью этого лайфхака снимется весь налет со стенок чайника.



Избавиться от накипи в чайнике можно довольно просто / Фото Pexels

Сода

Наполните большую половину чайника водой и добавьте внутрь 1 столовую ложку соды. Воду надо вскипятить, а затем выключить огонь и оставить содержимое внутри на час, после этого жидкость надо слить и промыть чайник, чтобы избавиться от привкуса соды, а тогда еще раз прокипятить чистую воду.

Уксус

На 1 литр воды вам понадобится 100 миллилитров уксуса. Поставьте чайник на медленный огонь и кипятите до момента, пока не увидите, что накипь отслаивается. Дайте чайнику с жидкостью возможность немного остыть, а тогда вылейте содержимое и протрите стенки и еще дважды прокипятите чистой водой.