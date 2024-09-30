В сети можно найти немало лайфхаков, которые убирают чайный или кофейный налет, пишут Porady 24. На кухне каждого из нас есть простой ингредиент, который поможет удалить пятно – это пищевая сода.

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Как отмыть содой чашку

Все, что нужно сделать, это смешать соду с водой до кашеобразного состояния и оставить в чашке на 30 минут. Благодаря соде чашка снова станет блестящей и чистой. После того, как сода выест налет, просто помойте чашку водой с моющим средством.

Сода идеально подходит для мытья дерева на кухне, плитки, ламината и винила. Она способна очистить загрязненные участки не хуже, чем химические средства.



Чашку от налета можно легко вымыть / Фото Pexels

Чем еще можно отмыть чашку от налета

Избавиться от налета помогает лимонная кислота. В чашку надо добавить 2 чайные ложки кислоты и выжать сок половины лимона. Эту жидкость надо растереть по стенкам чашки и оставить на 5 минут, чтобы средство начало действовать. После этого прополощите чашку в теплой воде и вытрите насухо.

Этот метод может показаться необычным, но от чайного и кофейного налета помогает зубная паста. Ее надо растереть губкой, оставить в чашке на определенное время, а затем промыть теплой водой.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Также хороший эффект от налета имеет столовый уксус. Смочите в нем ватный диск и протрите чашку. Уже на ваших глазах грязь посветлеет, а через некоторое время совсем исчезнет. Впрочем для того, чтобы избежать специфического запаха уксуса, чашку надо хорошо помыть.

Прекрасно справляется с отложениями соль. Для этого замочите чашку в солевом растворе на 2 часа, а затем вымойте и протрите жесткой частью губки для мытья посуды.