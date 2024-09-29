Может показаться, что достаточно просто протирать плитку влажной тряпкой, и она будет оставаться чистой, но это не так. В шероховатую поверхность стыков впитывается много грязи и влаги, и поэтому чистке этих мест нужно уделять гораздо больше внимания.

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Как почистить швы между плиткой

Народные средства популярны тем, что их может использовать любой, и нужный инвентарь для них найдется в каждом доме. И стоят они гораздо дешевле специализированных химических средств.

Итак, прежде всего, вы можете воспользоваться содой. Она подходит для работы со всеми видами кафеля, кроме натурального кафеля и мраморной плитки. И использовать этот способ можно где угодно, ведь сода не содержит никаких токсичных веществ и полностью безопасна.

Приготовьте раствор из половины стакана соды и 300 миллилитров воды. Также вам нужна будет старая зубная щетка, тканевая салфетка или просто обычная тряпка. Соду высыпайте в емкость и понемногу добавляйте воду, пока не образуется однородная густая кашица. После этого нужно взять зубную щетку и хорошо погрузить ее в раствор.

Нанесите средство на стыки равномерным и не слишком толстым слоем. Подождите 30 – 40 секунд, пока закончится реакция, а после этого можно стирать раствор тряпкой. Цвет швов начнет меняться и светлеть у вас на глазах.



Сода помогает почистить швы между плиткой / Фото Pexels

Еще один популярный способ – это сода с перекисью водорода. Их нужно смешать в пропорции 4:1, а для того, чтобы повысить эффективность такого средства, вы можете в него также добавить немного жидкости для мытья посуды. Особенно это актуально, если вы работаете на кухне – моющее средство поможет отмыть весь жир, что въелся в швы.

А вот если стыки не просто грязные, а еще и поражены грибком и плесенью, без специальной химии, к сожалению, не обойтись. Как правило, нужно использовать кислоты или щелочи, которые можно купить в виде готового средства или концентрата, который нужно будет развести согласно инструкции.

Наносить средство нужно также осторожно, и они точно помогут вам справиться с проблемой грибка.