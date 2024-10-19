Кожен з нас хоча б раз у житті зустрічався з тим, що до підошви праски прилипала тканина або виливалася вода зі шматочками накипу, пишуть Поради 24. Ми віднайшли найкращі методи, які вмить відчистять праску та подарують їй гарний вигляд.

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Сода

Харчова сода здатна чудово впоратися з нагаром на прасці. Із соди та води треба зробити паску. В одній столовій ложці води розмішайте дві столові ложки соди. Пасту нанесіть на підошву праски, зачекайте 5 хвилин й приберіть залишки серветкою.

Оцет

Від накипу, накопиченого всередині праски, допоможе позбутися звичайний 9% оцет. Його треба розвести з водою у співвідношенні 1:3 й залити всередину резервуару. Перед цим прилад треба максимально розігріти та натиснути кілька разів на випуск пари, розмістивши праску над раковиною. Повторіть процедуру стільки разів, доки в раковині не буде чиста рідина без бруду.

Перекис водню

Від пригару праску можна почистити перекисом водню. Потрібно в розчині змочити ватний тампон й відтерти темні плями з холодної підошви праски.



Ефективні поради від нагару і накипу / Фото Pexels

Мінеральна вода

Позбутися від накипу можна за допомогою мінеральної води. При нагріванні вона вступає в хімічну реакцію з накипом й перетворює його на розчинну сіль. Просто залийте у резервуар мінеральну воду, розігрійте праску й випускайте пару із забрудненням над раковиною.

Сіль

Позбутися чорного нагару допоможе звичайна сіль. Її треба насипати на аркуш паперу й провести гарячою праскою доти, поки не зійде вся чорнота.