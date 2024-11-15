Як видалити наліт з душової кабіни: не доведеться купувати спеціальні засоби

У душовій кабіні дуже часто можна спостерігати за вапняним нальотом, осадом й плямами. Від всього цього легко позбутися, якщо знати, чим саме мити і які засоби добре прибирають наліт.

Видалити наліт з душової кабіни й впоратися з усіма забрудненнями можна завдяки простому та ефективному методу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку польських блогерок Марлени Годзік та Пауліни Боцяновської.

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Дівчата розповіли про чудовий метод, який доможе впоратися із забрудненнями без використання токсичних миючих засобів. Потрібно всього лише поєднати перкарбонат натрію та лимонну кислоту.

Білі та жовтуваті плями на скляних поверхнях душової кабіни з’являються від високого вмісту мінералів у воді. Якщо у вас жорстка вода, то вапняний наліт буде особливо помітний. Він накопичується ще на змішувачах, кераміці та інших поверхнях. Проти накипу потрібно приготувати природний засіб.

Розчин від плям в душовій кабіні: дивіться відео

Змішайте перкарбонат натрію (кисневий порошок) з лимонною кислотою у пропорції 1:2. Всі інгредієнти розмішайте у теплій воді, щоб компоненти добре розчинилися.

Для чищення використовуйте губку чи м’яку тканину. Розчин потрібно нанести на душову кабіну й особливо ретельно мити ті місця, де накопичується осад. Розчину потрібно дати час подіяти, залишивши на поверхні на 15 хвилин, а після цього протерти вологою ганчіркою, щоб прибрати наліт та змити все.

Кисневий відбілювач та лимонна кислота є природними очищувачами, які чудово розчиняють вапняний наліт, який є на душовій кабіні. Ці природні дезінфектори видаляють забруднення й знищують мікроби.

Користь лимонної кислоти в тому, що вона розчиняє вапняні відкладення. Кислота має пряму дію на мінерали, які входять в склад нальоту. Лимонна кислота разом з перкарбонатом натрію утворює потужний розчин, який вдало справляється з нальотом. Вам не потрібно буде навіть використовувати жорсткі щітки, щоб забруднення добре відмилося.