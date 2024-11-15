Навіть якщо ви проводите регулярне прибирання та завжди слідкуєте за чистотою підвіконня, завжди настає момент, коли воно вкривається складними плямами, повідомляє 24 Канал. Та їх можна відмити – якщо тільки знати правильні засоби.

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Перекис водню

Перекис – це ідеальний засіб для видалення складних плям, особливо жиру. І ви можете використати його для того, аби почистити підвіконня на кухні, адже воно майже напевне постраждало саме від нього.

Для того, щоб очистити пластик, потрібно нанести трохи перекису на губку та ретельно потерти підвіконня. Не стирайте його одразу, натомість варто залишити засіб приблизно на 10 хвилин, а після цього протерти чистою ганчіркою. Після обробки перекисом водню потрібно буде обов’язково провітрити кімнату.



Підвіконня можна почистити перекисом / Фото Pexels

Сода

Сода – це непоганий варіант для того, аби освітлити старе підвіконня та відмити його від жовтих плям, залишків скотчу, клею та будматеріалів. І є два різні способи застосування соди.

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Перш за все, ви можете просто розсипати соду по підвіконню та протерти її губкою, замоченою в оцті. Інший варіант – це змішати соду з пральним порошком та потерти підвіконня вологою серветкою чи ганчіркою. На мокру поверхню потрібно нанести суміш та залишити на 2 години. Після цього якісно потріть поверхню щіткою.

Зубний порошок

Для того, аби відмити підвіконня від застарілих жовтих плям, можна також використати і зубний порошок. Його потрібно розсипати по вологому підвіконню та залишити так приблизно на 10 хвилин. Після цього потрібно добре потерти його та зняти з підвіконня. Результат вас точно не розчарує.