5 заспокійливих напоїв, які полегшать напружений день: візьміть їх до уваги

Робочі дні часом можуть бути досить напруженими, тому ввечері можна розслабитися й зняти тривогу завдяки кільком напоям. Вживаючи їх можна уникнути стресу й значно покращити свій настрій.

Дієтологиня Кароліна Шнайдер назвала напої, які можна вживати перед сном, щоб розслабитися й полегшити напружений день, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Ромашковий чай

Цей чай вже давно відомий тим, що здатен заспокоїти. Найпопулярніший напій без кофеїну є досить смачним, тож сподобається багатьом. У ромашці міститься апігенін, який сприяє розслабленню. Гарячий трав’яний чай чудово допомагає розслабитися після напруженого дня.

Зелений чай

Такий чай стане ідеальним вибором на вечір, щоб розслабитися й відпочити. У його складі міститься L-теанін, який допомагає покращити сон та зменшити стрес.



Зелений чай є досить корисним / Фото Pexels

Гарячий шоколад

Ви могли цього й не знати, але гарячий шоколад є чудовим розслабляючим напоєм, який здатен заспокоїти. Какао в гарячому шоколаді містить триптофан, який виробляє серотонін та мелатонін, а ще такий напій потішить чудовим смаком.

Вишневий сік

У тіктоці в певний час завірусилися відеоролики про те, що вишневий сік допомагає швидше заснути. А все тому, що він насичений мелатоніном, який сприяє розслабленню та покращує якість сну.

Тепле молоко

Дорослі не сильно люблять пити тепле молоко, втім в ньому містяться інгредієнти, які дозволять заспокоїтися після важкого та напруженого дня. Позбавляє від поганого настрою молоко завдяки триптофану, мелатоніну, лактозі, вітамінам групи В та магнію.

Ці напої можна вживати не лише після важкого й стресового дня, але й просто так, оскільки вони досить корисні та ще й смачні.