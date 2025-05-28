І прогноз погоди не потрібний: ось як передбачити дощ за прикметами

Часом прогноз погоди може виявитися ненадійним, і тому чимало старших людей використовують ще й альтернативні способи визначення погоди – за різними народними прикметами та непомітними ознаками.

Чи звертали ви колись увагу на те, як сидять горобці, чи на те, якої форми хмари на небі? Виявляється, всі ці ознаки можуть вказати на прийдешню погоду, повідомляє 24 Канал. Тож ділимося кількома найпоширенішими народними прикметами, що віщують дощ.

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Які є українські прикмети про дощ?

З плином часу та розвитком науки виявилося, що чимало народних прикмет мають цілком собі раціональне пояснення, нехай вони й засновані на спостереженнях звичайних людей. Тож на ці прикмети можна спиратися й досі та досить точно прогнозувати погоду.

І перша з них така – веселка під час дощу – до його швидкого закінчення. Пращури вірили, що веселка – це символ добра, злагоди, і її появу пов'язували з настанням кращих часів. Насправді ж веселка виникає, коли промені сонця заломлюються на краплях дощу. І те, що хмари розсіюються, може бути індикатором того, що дощ добігає кінця.

Також вірили, що якщо вранці та рослинах немає роси – це значить, що буде дощовий день. Попри те, що ця прикмета не завжди дуже точна, вона також має свою логіку. Вночі вологе повітря остигає, і вода, стикаючись із холодними рослинами, осідає на них росою.

А у дощові дні хмарність зберігає тепло та вологість, і через це роса не утворюється.

Ще одна прикмета стверджує, що якщо жаби квакають вночі – це до дощу. На жаль, не всі мають можливість використовувати жаб як індикаторів дощу, але й справді ці земноводні починають частіше квакати через збільшення вологості у повітрі, тож прикмета досить точна.



Квакання жаб віщує дощ / Фото Pexels

А ось про те, що коли ластівки літають низько, незабаром буде дощ, чули вже, певно, усі. А ось про пояснення цього явища знають не всі. Річ у тому, що перед початком дощу у повітрі з'являється водяний пил, який люди можуть навіть не помічати. Але він впливає на комах і змушує їх опускатися нижче. А ластівки, полюючи на комашок, також опускаються вниз.

Та прикмети можуть передбачати не тільки погоду, але й попереджати про інші небезпеки. Раніше ми розповідали, які речі в домі можуть притягувати до нього бідність – від них потрібно позбутися.

Ось ще кілька популярних народних прикмет, що віщують дощ: