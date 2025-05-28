Будь-який овоч потребує підживлення після посадки, і цибуля – не вийняток, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси". У червні важливо удобрити цибулю й забезпечити необхідною кількістю води.

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Як виростити велику цибулю

У першій половині літа відбувається активний ріст цибулі, тому всі підживлення овоч буде активно вбирати й засвоювати. З липня ріст цибулі сповільнюється, тому добрива вже не будуть мати бажаного ефекту, а оце означає, що червень є критичним місяцем, тому саме в цей період треба підживити цибулю належним чином.

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Одеська городниця розповіла про свій особливий рецепт, який дозволяє їй кожного року виростити велику й соковиту цибулю.

Перший полив на початку червня

Для цибулі у червні варто використати органічне добриво. Це може бути рідкий розчин коров’яку, курячий гранульований послід чи перегній. Перелічені добрива чудово стимулюють ріст пера й впливають на загальний розвиток рослини.



Найкращі підживлення для цибулі / Фото Pexels

Другий полив через тиждень

Після першого поливу з перервою у тиждень, цибулю варто підживити розчином з деревної золи. В одному літрі води треба розмішати 9 літрів окропу й дати настоятися 2 доби. Далі 500 мілілітрів настою розвести в 9 літрах води й цим розчином поливати все під корінь по зволоженому ґрунту.

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Ця двоетапна підгодівля забезпечить міцний урожай. Цибуля виросте великою, соковитою й буде чудово зберігатися в погребі аж до весни.