Якщо ви хочете, аби помідори у вас на грядці родили як ніколи рясно, вам не потрібно багато робити – просто викидайте один зіпсований продукт не в смітник, а в ґрунт.

Часом кухонні відходи – це справді цінні інгредієнти на городі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тож потрібно двічі подумати перед тим, як викидати щось у смітник.

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Чим підживити помідори?

Надзвичайно неприємно з самого ранку виявити, що молоко, яке ви хотіли додати до кави, зіпсувалося. Та сильно розчаровуватися не варто, адже воно ще точно може стати вам у пригоді та замінить дорогі добрива для помідорів.

Протерміноване молоко можна використати для того, аби полити помідори – і це допоможе не тільки позбутися зіпсованого продукту, але й забезпечити собі дуже гарний урожай томатів.

Перша причина, з якої помідори так сильно люблять молоко – це кальцій, який міститься у продукті. Він допоможе і запобігти гниттю квиток, і уберегти від чорної плямистості, яку часто можна помітити на помідорах. Окрім того, у молоці міститься і азот, а він сприяє росту зелені на кущах, яка також дуже важлива.

До слова, молоко може також прискорити дозрівання огірків – тож варто використовувати його і на цих грядках.



Підживлення помідорів дуже важливе / Фото Pexels

Втім, для того, аби підживити рослини зіпсованим молоком, спершу потрібно розвести його вдвічі. Після цього полийте ґрунт під рослиною – але так, аби засіб не потрапив на листя, адже це може призвести до сонячних опіків. Окрім того, поливання листя молоком може спричинити появу цвілі, тож варто бути обережними.

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Суміш можна використовувати кожні кілька тижнів – і результатів чекати довго не доведеться. Ще один приємний плюс – молоко містить білки, вітаміни В та цукри, а всі ці речовини корисні для здоров'я рослин та можуть покращити загальний стан помідорів та навіть позитивно вплинути на їхній смак.