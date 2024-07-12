Чому сіль треба додавати в прання: цього секрету ви точно не знали

У сучасному світі вкрай мало людей додають сіль в прання. Цей бабусин метод мало хто пам’ятає, але дарма. Виявляється, сіль під час прання приносить користь.

Додавати сіль в пральну машинку можна кількома способами, тож розповімо про найпопулярніші з них.

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Додавання солі у відсік

Всього лише одна чайна ложка солі у відсіку для ополіскувача здатна позитивно вплинути на кілька факторів.

Одяг поверне яскравість та насиченість відтінку;

Сіль набагато краще вимиває та виполіскує порошок з одягу;

Випрані речі з сіллю висохнуть набагато швидше;

Махрові рушники після прання з сіллю стануть м’якими;

Сіль з постільної білизни видалить всі погані запахи та плями.

Окрім того, можна очистити машинку від накипу та неприємних запахів.



Сіль краще вимиває порошок з одягу / Фото Pexels

Додавання солі в барабан

У барабан пральної машинки треба додати одну чайну ложку солі. Найкраще рекомендовано брати сіль грубого помелу. Встановіть високу температуру 80-90 градусів, щоб сіль добре розчинилася. Додавання солі грубого помелу в барабан пральної машинки має такі переваги:

Грубша сіль також здатна зробити банні рушники м’якими й приємними на дотик;

Поверне яскравість кольоровим речам.

Видалить з барабана накип, вапно, грибок та бактерії, тож продовжить життя техніці. Також така сіль здатна прибрати неприємний запах з машинки.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Щоб не розсипати сіль по барабану, її можна поставити в мішечок. Після прання речі позбавляться жовтизни, а старий тюль зможе дуже добре відіпратися.

Експерти кажуть, що можна заздалегідь замочити речі в солі, а тоді прополоскати й відправити на прання. А щоб відчистити машинку від неприємного запаху чи накипу, треба пів склянки соди та солі додати у відсік та запустити прання увімкнувши високу температуру.