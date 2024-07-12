Почему соль надо добавлять в стирку: этого секрета вы точно не знали

В современном мире крайне мало людей добавляют соль в стирку. Этот бабушкин метод мало кто помнит, но зря. Оказывается, соль во время стирки приносит пользу.

Добавлять соль в стиральную машинку можно несколькими способами, поэтому расскажем о самых популярных из них.

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Добавление соли в отсек

Всего лишь одна чайная ложка соли в отсеке для ополаскивателя способна положительно повлиять на несколько факторов.

Одежда вернет яркость и насыщенность оттенка;

Соль гораздо лучше вымывает и выполаскивает порошок из одежды;

Постиранные вещи с солью высохнут намного быстрее;

Махровые полотенца после стирки с солью станут мягкими;

Соль с постельного белья удалит все плохие запахи и пятна.

Кроме того, можно очистить машинку от накипи и неприятных запахов.



Соль лучше вымывает порошок из одежды / Фото Pexels

Добавление соли в барабан

В барабан стиральной машинки надо добавить одну чайную ложку соли. Лучше всего рекомендуется брать соль грубого помола. Установите высокую температуру 80-90 градусов, чтобы соль хорошо растворилась. Добавление соли крупного помола в барабан стиральной машинки имеет следующие преимущества:

Более грубая соль также способна сделать банные полотенца мягкими и приятными на ощупь;

Вернет яркость цветным вещам.

Удалит из барабана накипь, известь, грибок и бактерии, поэтому продлит жизнь технике. Также такая соль способна убрать неприятный запах из машинки.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Чтобы не рассыпать соль по барабану, ее можно поставить в мешочек. После стирки вещи избавятся от желтизны, а старый тюль сможет очень хорошо отстираться.

Эксперты говорят, что можно заранее замочить вещи в соли, а тогда прополоскать и отправить на стирку. А чтобы отчистить машинку от неприятного запаха или накипи, надо полстакана соды и соли добавить в отсек и запустить стирку включив высокую температуру.