Холодильник является закрытым пространством, поэтому плохой запах там может быть из-за плохо закрытых банок, контейнеров или открытых консервов, которые особенно сильно пропитывают рыбным запахом весь холодильник.

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Опытные хозяйки поделились тремя простыми лайфхаками, которые могут помочь удалить неприятный запах из холодильника.

Сода

Пищевая сода содержит поглощающие свойства, которые прекрасно справятся с плохими запахами в холодильнике. Растворите 2 столовые ложки соды в 1 литре воды и вымойте раствором камеру, полки, контейнеры и решетки. Второй раз поверхности надо вытереть губкой или тряпкой.

Также на полку холодильника можно поставить тарелку с содой или открытую пачку пищевой соды, чтобы нейтрализовать все запахи.



Избавиться от плохого запаха из холодильника можно легко / Фото Pexels

Уксус

Возьмите 1 столовую ложку уксуса и разведите в стакане воды. Тряпкой протрите стены и поддон. Дверь холодильника оставьте открытой, чтобы резкий запах уксуса выветрился.

Лимон

Чтобы устранить рыбный запах из холодильника – возьмите лимон. Выжмите из него сок на тряпку и протрите ею полки. Также можно нарезать несколько кусочков свежего лимона и оставить на тарелке в холодильнике на 2 – 3 дня.