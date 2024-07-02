Часто случается такое, что яйца получаются с недоваренным желтком, переваренные или такие, которые трудно почистить. Но самой большой проблемой является треснувшее яйцо в воде, поскольку белок начинает вытекать, а яйцо в конечном итоге имеет неприглядный вид.

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Чтобы избавиться от такого досадного момента, стоит знать одно правило – не варите яйца сразу после того, как вытащите их из холодильника.



Яйца перестанут трескаться, если придерживаться определенных советов

Почему холодные яйца трескаются

Многие хозяйки погружают яйца в холодную воду, впрочем можно воспользоваться классическим методом варки и опустить яйца в кастрюлю с медленно кипящей водой и тогда варить до готовности. Но проблема заключается в том, что горячая вода может привести к тому, что яйца легко треснут. Причиной этому является холодное яйцо и слишком горячая вода.

Чтобы избежать этого, выньте яйца из холодильника на 5 – 10 минут перед тем, как ставить их в кипящую кастрюлю с водой. За 5 минут яйца достаточно прогреются, поэтому их контакт с водой уже не приведет к тресканию скорлупы.

Также стоит помнить, что яйца трескаются о дно, если их бросить слишком резко, поэтому опускайте медленно, чтобы сохранить скорлупу целой, а яйцо после варки имело приятный вид.