Часто трапляється таке, що яйця виходять з недовареним жовтком, переварені або ж такі, які важко почистити. Та найбільшою проблемою є тріснуте яйце у воді, оскільки білок починає витікати, а яйце в кінцевому результаті має непривабливий вигляд.

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Щоб позбутися такого прикрого моменту, варто знати одне правило – не варіть яйця одразу після того, як витягнете їх з холодильника.



Яйця перестануть тріскати, якщо дотримуватися певних порад

Чому холодні яйця тріскають

Багато господинь занурюють яйця в холодну воду, втім можна скористатися класичним методом варіння та опустити яйця в каструлю з повільно киплячою водою і тоді варити до готовності. Та проблема полягає в тому, що гаряча вода може призвести до того, що яйця легко тріснуть. Причиною цьому є холодне яйце та занадто гаряча вода.

Щоб уникнути цього, вийміть яйця з холодильника на 5 – 10 хвилин перед тим, як ставити їх у киплячу каструлю з водою. За 5 хвилин яйця достатньо прогріються, тож їхній контакт з водою вже не призведе до тріскання шкаралупи.

Також варто пам’ятати, що яйця тріскають об дно, якщо їх вкинути занадто різко, тому опускайте повільно, аби зберегти шкаралупу цілою, а яйце після варіння мало приємний вигляд.