Якщо ви зібрали справді багатий врожай яблук, абрикосів та персиків і розумієте, що не встигаєте його з'їсти, ви можете приготувати сухофрукти. І зробити це можна, наприклад, в духовці. Але якщо ви не хочете слідкувати за температурою, тоді висушити продукти можна прямо на повітрі.

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Як зробити сушку з яблук

Перш за все: для сушіння яблук підходять тільки стиглі плоди, тож потрібно перебрати ті, які виглядають пошкодженими та нестиглими, а після цього ретельно вимити яблука у воді із содою та видалити пошкоджені частини.

Нарізайте яблука тоненькими скибочками, і якщо ви хочете, щоб після сушіння вони виглядали світлими, тоді вам потрібно відбілити їх у воді з сіллю чи лимонною кислотою. Також радять збризкувати яблука перед сушінням лимонним соком для того, щоб вони не втрачали й свого природного кольору.



Сушити фрукти досить просто / Фото Pexels

І якщо у вас немає духовки, тоді ви можете обрати старий і добре відомий метод – сушіння яблук на сонці, на відкритому повітрі. Після того, як ви підготували яблука до сушки, вам потрібно розкласти їх на рівній поверхні, але перед цим вкрийте її пергаментним папером, а зверху ще накрийте марлею.

Потрібно це для того, щоб фрукти не постраждали від комах – наприклад, ос та мух, адже ви залишите їх на сонячному місці на вулиці. Яблука потрібно буде періодично перевіряти, аби фрукти просихали повністю. Втім, ввечері їх потрібно забирати у приміщення, адже вночі температура буде опускатися.

Метод безплатний, але забере у вас досить багато часу – вам знадобиться десь тиждень для того, аби повністю просушити свої фрукти.