Если вы собрали действительно богатый урожай яблок, абрикос и персиков и понимаете, что не успеваете его съесть, вы можете приготовить сухофрукты. И сделать это можно, например, в духовке. Но если вы не хотите следить за температурой, тогда высушить продукты можно прямо на воздухе.

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Как сделать сушку из яблок

Прежде всего: для сушки яблок подходят только спелые плоды, поэтому нужно перебрать те, которые выглядят поврежденными и неспелыми, а после этого тщательно вымыть яблоки в воде с содой и удалить поврежденные части.

Нарезайте яблоки тоненькими ломтиками, и если вы хотите, чтобы после сушки они выглядели светлыми, тогда вам нужно отбелить их в воде с солью или лимонной кислотой. Также советуют сбрызгивать яблоки перед сушкой лимонным соком для того, чтобы они не теряли и своего естественного цвета.



Сушить фрукты достаточно просто / Фото Pexels

И если у вас нет духовки, тогда вы можете выбрать старый и хорошо известный метод – сушки яблок на солнце, на открытом воздухе. После того, как вы подготовили яблоки к сушке, вам нужно разложить их на ровной поверхности, но перед этим укройте ее пергаментной бумагой, а сверху еще накройте марлей.

Нужно это для того, чтобы фрукты не пострадали от насекомых – например, ос и мух, ведь вы оставите их на солнечном месте на улице. Яблоки нужно будет периодически проверять, чтобы фрукты просыхали полностью. Впрочем, вечером их нужно забирать в помещение, ведь ночью температура будет опускаться.

Метод бесплатный, но займет у вас достаточно много времени – вам понадобится где-то неделю для того, чтобы полностью просушить свои фрукты.